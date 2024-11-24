«Не носим розовые очки»: Песков заявил о сомнениях по поводу будущей политики Трампа по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил неопределенность относительно того, будет ли избранный президент США Дональд Трамп следовать политике своего предшественника Джо Байдена в отношении Украины.
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