WSJ: бизнес-группы призвали Байдена снизить пошлины на импорт из Китая

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Несколько десятков бизнес-групп направили письмо с призывом к президенту США Джо Байдену возобновить торговые переговоры с Китаем и смягчить пошлины на импорт из этой страны, так как они тормозят американскую экономику.