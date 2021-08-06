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WSJ: бизнес-группы призвали Байдена снизить пошлины на импорт из Китая

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Несколько десятков бизнес-групп направили письмо с призывом к президенту США Джо Байдену возобновить торговые переговоры с Китаем и смягчить пошлины на импорт из этой страны, так как они тормозят американскую экономику.

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