В МИД РФ заявили о милитаризации Арктики со стороны НАТО

НАТО продолжает милитаризацию Арктики, повышая риск эскалации с Россией. Об этом на Восточном экономическом форуме в ходе сессии «Международное сотрудничество в Арктике: от стратегического диалога к совместным проектам» заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.