Чиновникам и депутатам могут разрешить лоббировать интересы торговых сетей

В Госдуме и Минпромторге предлагают скорректировать закон о рекламе таким образом, чтобы чиновники и депутаты смогли бы официально лоббировать интересы бизнеса, в частности, торговых сетей, пишут «Известия».
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