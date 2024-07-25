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Свежие комментарии

Чиновникам и депутатам могут разрешить лоббировать интересы торговых сетей

Чиновникам и депутатам могут разрешить лоббировать интересы торговых сетей

В Госдуме и Минпромторге предлагают скорректировать закон о рекламе таким образом, чтобы чиновники и депутаты смогли бы официально лоббировать интересы бизнеса, в частности, торговых сетей, пишут «Известия».

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