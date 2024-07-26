Суд заочно арестовал экс-гендиректора "Лайк Центра" Василия Алексеева Василий Алексеев. Обложка © VK / Василий Алексеев Таганский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора «Лайк Центра» Василия Алексеева по делу бизнес-коуча Аяза Шабутдинова.
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