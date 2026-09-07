Последний пролёт на красный

Авария случилась 5 сентября на Марпосадском шоссе у "Мегастроя" в Чебоксарах. 35-летний Мотоциклист без экипировки решил проскочить на красный, влетел в поворачивающий "Фольксваген Поло" и скончался.
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