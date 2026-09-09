Главным эмиссаром Трампа по Украине может стать директор ЦРУ Рэтклифф

Белый дом всерьез рассматривает возможность переформатирования переговорной команды по Украине. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, роль спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера могут существенно урезать, а ведущим эмиссаром в контактах с Москвой и Киевом способен стать директор ЦРУ Джон Рэтклифф.