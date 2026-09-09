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Мировое обозрение

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Главным эмиссаром Трампа по Украине может стать директор ЦРУ Рэтклифф

Главным эмиссаром Трампа по Украине может стать директор ЦРУ Рэтклифф

Белый дом всерьез рассматривает возможность переформатирования переговорной команды по Украине. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, роль спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера могут существенно урезать, а ведущим эмиссаром в контактах с Москвой и Киевом способен стать директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

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