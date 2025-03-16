Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Никогда не надо забывать про Правило Бумеранга

Никогда не надо забывать про Правило Бумеранга

Мысли Бабы Яги Все фото из интернета Что-то не слышно громких заявлений от гегемона Вселенной, не находите? Неужели скромничает? Или нечем хвастать? А, вот нашла: «Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм о перспективах у*ского урегулирования, решения о следующих шагах будут приняты на основе информации от побывавшего в Москве спецпосланника Стива Уиткоффа».

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