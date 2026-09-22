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Инна Михайлова выложила фото Стаса Михайлова с эмодзи клоуна в день рождения 14-летней дочери

Инна Михайлова выложила фото Стаса Михайлова с эмодзи клоуна в день рождения 14-летней дочери

В день, когда её дочери исполнилось 14, Инна Михайлова выложила в Сеть фотографию мужа — с эмодзи клоуна и подписью «человек-фейк».

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