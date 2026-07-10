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Шакур Стивенсон подписал контракт с Zuffa Boxing

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Шакур Стивенсон подписал контракт с боксерским промоушеном Даны Уайта Zuffa Boxing.

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