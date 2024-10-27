Некоторые пенсионеры с 1 ноября получат прибавку

Также деньги получат те, кто обращался в Социальный фонд России за перерасчетом С 1 ноября на индексацию пенсионных выплат могут рассчитывать некоторые категории граждан, сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.