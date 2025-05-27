Украина не заинтересована в скором и успешном завершении переговоров по урегулированию конфликта. В нежелании завершить конфликт Киев уличил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
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