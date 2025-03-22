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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Семин: «С такой игрой «Спартак» явно претендует на чемпионство, но команде нужна стабильность в игре. Жду развязки в последних турах»

«Спартак» в 21-м туре дома обыграл «Зенит» (2:1). Красно-белые набрали 43 очка и занимают 2-е место в таблице.

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