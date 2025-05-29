Житель Мариуполя рассказал, как ВСУ выстрелили в спину полицейскому

Житель Мариуполя и местный общественник Алексей Моисеенко, занимавшийся поиском погибших и пропавших без вести людей после окончания боев в городе, рассказал, как солдаты ВСУ выстрелили в спину украинскому полицейскому за то, что тот решил сдаться в плен российским военным.
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