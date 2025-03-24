Европа совершила ошибку, которая чревата будущими войнами

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Бредятина! Никакой Украины быть не должно, не в какой форме! Даже если будут подписаны какие-то договора и заверения о непринятии Украины в члены НАТО, то цена этим всяким договорам, абсолютна ничтожна. Вспомните Минские соглашения и даже заверенные в ООН. Если даже оставить один квадратный метр для сохранения Украины, то все равно чуть раньше или позже там прорастет бандеровщина и опять начнется то, что и сейчас. Так уже было в истории СССР, когда Хрущев реабилитировал бандеровцев.
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