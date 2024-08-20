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Valve запрещает использовать функции автоматического прицеливания Razer и Wooting в Counter-Strike 2

Valve запрещает использовать функции автоматического прицеливания Razer и Wooting в Counter-Strike 2

В ответ на растущее использование аппаратных возможностей для автоматизации управления стрельбой в популярной онлайн-игре Counter-Strike 2 компания Valve объявила о введении новых правил, запрещающих использование этих функций на официальных серверах.

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