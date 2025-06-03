Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках в Курской области

Беспилотники обнаружили и сбили дежурные средства ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.С 20:00 2 июня до 7:00 3 июня на территории Курской области сбили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
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