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Курские новости

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  • Егор Горшков
    Такие стажировки это огромная возможность прежде всего ну и конечно опыт.Победители Всерос...

Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках в Курской области

Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках в Курской области

Беспилотники обнаружили и сбили дежурные средства ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.С 20:00 2 июня до 7:00 3 июня на территории Курской области сбили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

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