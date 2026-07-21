Россиянка описала столицу Армении словами «город на один раз»

Россиянка Елизавета приехала в столицу Армении Ереван и описала его словами «город на один раз». Ее впечатления и отзывы других соотечественников опубликовал сервис покупки билетов «Авиасейлс» в блоге на платформе «Дзен».
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