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Милонов: учитель должен стать воспитателем, а не звеном между детьми и книгами

Милонов: учитель должен стать воспитателем, а не звеном между детьми и книгами

Школьный учитель должен не только объяснять учебный материал, но и участвовать в воспитании детей. Об этом заявил депутат фракции «Единая Россия» Виталий Милонов.

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