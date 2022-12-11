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Володин обратился к покинувшим РФ «страдальцам» с призывом развивать свою страну

Володин обратился к покинувшим РФ «страдальцам» с призывом развивать свою страну

Председатель Госдумы обратился к покинувшим Россию «страдальцам»-бизнесменам. Он напомнил им слова президента РФ Владимира Путина о том, что все те, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства.

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