Володин обратился к покинувшим РФ «страдальцам» с призывом развивать свою страну

Председатель Госдумы обратился к покинувшим Россию «страдальцам»-бизнесменам. Он напомнил им слова президента РФ Владимира Путина о том, что все те, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства.