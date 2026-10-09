Так всё-таки: Вынудят ли нас применить Ядерное Оружие?

Видимо, скоро стоит ждать его испытаний, - ведь, перед применением любого оружия всегда желательно убедиться, что оно до сих пор боеготово и отвечает заявленным характеристикам.
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Только ВСЕ недалекие люди на Земле могут даже думать о ядерных ударах Взаимоответка так велика и неизбежна, что бряцать словами иногда можно, а сдержать слово - невозможно
Аффтар что, Чернобыль забыл? А ведь тогда облако дошло аж до Тульской области. На Хиросиму и Нагасаки в сумме сбросили меньше сорока КИЛОТОНН! А тут предлагается 20-30 МЕГАТОНН в сумме... И практически вся европейская часть России под радиоактивным облаком. А если роза ветров распорядится, то и восточная Европа тоже. И вот тогда нам станет действительно весело. Автор идиот, и те комментаторы, кто за это предложение, тоже.
интересно кто его может применить на самом деле. у нас некому. кто обещает. так те заводы за бугром которые изготовляют ракеты которые летят по их наводки к нам стоят и дальше изготовляют. а тут ядерное орудие. не надо смешить людей. даже на страну нападет запад его вряд ли кто то применит. ведь там дети олигархов и депутатов. они быстрее туда сбегут. народ в настоящее время от мигрантов не могут защитить а тут такое . одно сладкие речи с телевизора говорить а тут совершенно другое. за пятый год войны партию фашистов не могут уничтожить. так что нужно автору сначала подумать хорошенько а потом писать...
Автор долбоëб, комментаторы дебилы конченные, что делать потом с заражëнной землëй? Провыкли думать тем местом на котором сидят!
Афтор.шутник отменный.Тут три сраных моста за ,почти шесть лет ,снести не могут,а ты грезишь ядренкой.Да за свое имущество за бугром рашку продадут за три копейки и металлолом отдадут впридачу.
Ахфтор ты дебил конченный !!!! Как вы думаете всё дерьмо от этого попрёт !!! Только 2 вариатна....Европа и Россия... "20-30 зарядов до мегатонны..... Ты серьёзно ?
войны нет, есть СВО. были бы враги- ни минуты бы не колебались!
Если Европа попрёт. у нас просто выхода другого не будет. Там проживает 600 миллионов.