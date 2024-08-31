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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Камчаткада Ми-8 вертолеты югалган

Ми-8 вертолеты югалганнан соң Камчатка ярымутравында эзләү операциясе бара. Оператив хезмәтләр мәгълүматлары буенча, «Витязь-аэро» авиакомпаниясе һава судносы билгеләнгән вакытта билгеләнгән пунктка килеп төшмәгән, дип хәбәр итә «РИА Новости».

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