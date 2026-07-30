Axios: США начали новую серию ударов по Ирану

Американские военные силы приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану. Об этом сообщил 29 июля корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.
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