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Бизнес журнал. Урал

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Правительство выделит Свердловской области 1,2 млрд на детсады

Правительство выделит Свердловской области 1,2 млрд на детсады

Свыше 1,2 млрд рублей выделят Удмуртии, Красноярскому краю и Свердловской области на строительство образовательных учреждений, часть средств пойдёт на детсад в Екатеринбурге на 350 мест.

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