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За рулем

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Как вас обманывают на автомойках

Как вас обманывают на автомойках

Сегодня все чаще на месте автомоек появляются детейлинг-центры. Многие задаются вопросом, что это за «зверь» и не придется ли теперь платить больше за привычные услуги? Директор маркетингового отдела компании Space Cosmetics Максим Мороз объяснил, что такое детейлинг, и прокомментировал самые популярные мифы, связанные с новым веянием в сфере ухода за автомобилем.

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