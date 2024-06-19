Как вас обманывают на автомойках

Сегодня все чаще на месте автомоек появляются детейлинг-центры. Многие задаются вопросом, что это за «зверь» и не придется ли теперь платить больше за привычные услуги? Директор маркетингового отдела компании Space Cosmetics Максим Мороз объяснил, что такое детейлинг, и прокомментировал самые популярные мифы, связанные с новым веянием в сфере ухода за автомобилем.