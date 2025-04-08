❓ Кто может получить водительские права бесплатно ✅ ️Безработные. Если в регионе есть востребованность в данных специалистах, вы можете заявить о своем желании в центре занятости.
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❓ Кто может получить водительские права бесплатно ✅ ️Безработные. Если в регионе есть востребованность в данных специалистах, вы можете заявить о своем желании в центре занятости.