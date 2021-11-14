Хоккеист из Уссурийска отдал передачу и забил в матче за молодежную сборную России

Хоккеист из Уссурийска отдал передачу и забил в матче за молодежную сборную России

Нападающий "Омских Крыльев" и выходец из уссурийского хоккея Иван Мирошниченко набрал два очка по системе гол+пас в матче молодежной сборной России.

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