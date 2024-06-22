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NYT: Израиль хочет закрепить за собой Западный берег и избежать обвинений

NYT: Израиль хочет закрепить за собой Западный берег и избежать обвинений

Власти Израиля предпринимают "секретные попытки" с целью изменить способ управления одной из частей Палестины – Западного берега реки Иордан, Израиль стремится закрепить контроль над ней и избежать обвинений в аннексии.

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