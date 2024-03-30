В Россию приехал премиальный вариант Honda Civic за 6 миллионов рублей

Модель Civic является одной из самых надежных и популярных в линейке японской марки Honda. Неудивительно, что именно она легла в основу свежего лифтбэка суббренда Acura, представляющего собой премиальную версию этой «Хонды».
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