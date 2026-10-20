Бывший главный тренер « Манчестер Юнайтед » Эрик тен Хаг обвинил клуб в нарушении обещаний. Нидерландский специалист вспомнил, как «Юнайтед» активировал опцию продления его контракта после победы в Кубке Англии в 2024 году.