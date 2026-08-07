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Мельникова об отказе в визе на ЧЕ: «Мое участие оказалось настолько нежелательным, что проще было не пустить, чем рискнуть встретиться со мной на соревнованиях»

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова отреагировала на невыдачу визы в Хорватию, где пройдет чемпионат Европы по спортивной гимнастике.

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