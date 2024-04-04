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Результаты испытаний улучшенной брони Гарвея в России и за рубежом

Результаты испытаний улучшенной брони Гарвея в России и за рубежом

В этой статье я продолжаю изучать результаты испытаний бронеплит, изготовленных методом Гарвея. Испытания брони броненосного крейсера «Россия»Известны результаты испытаний броневых плит толщиной 127 мм и 203 мм, производства американского завода Карнеги, каковые обстреливались, правда, уже не русскими, но американскими снарядами.

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