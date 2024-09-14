Враг продолжает попытки прорыва границы с нового направления в Курской области (КАРТА)

Враг продолжает попытки прорыва границы с нового направления в Курской области. Российскими войсками при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 5 попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении н.
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