Русская весна
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Русская весна

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Враг продолжает попытки прорыва границы с нового направления в Курской области (КАРТА)

Враг продолжает попытки прорыва границы с нового направления в Курской области (КАРТА)

Враг продолжает попытки прорыва границы с нового направления в Курской области. Российскими войсками при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 5 попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении н.

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