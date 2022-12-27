Паспорт «по кайфу»: Власть запоздало осознала опасность мигрантов

Ещё лет десять назад, когда об опасности массового завоза мигрантов из южных стран говорили общественники и на своём уровне пытались этому препятствовать, их называли фашистами, наказывали штрафами, административными и даже уголовными статьями.
Ещё лет десять назад, когда об опасности массового завоза мигрантов из южных стран говорили общественники и на своём уровне пытались этому препятствовать, их называли фашистами, наказывали штрафами, административными и даже уголовными статьями.
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