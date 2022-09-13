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В Херсоне начались выплаты пособий семьям школьников

В Херсоне начались выплаты пособий семьям школьников

В Херсоне начали выплачивать единовременные пособия семьям школьников в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

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