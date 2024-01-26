Какой сегодня праздник: 27 января

Сегодня, 27 января, в России отмечаетсяДень воинской славы – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город.
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