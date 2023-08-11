Осмотр "Каспийского монстра": советский экраноплан опережал время и мог левитировать над водой

Мы ещё далеко не всё знаем!!! Всё вылезет со временем! Уникальные ракетные комплексы на ж.д. ходу..., например! Как же их много ещё! ПОЗОР СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКИ ... Мишка-плешивый, Борька спохмелья, Кого выбрали, то и пожинаем! О наших детях пора подумать!!! Им жить надо!!!!!!!!!

Алексей Горшков

И страну с ТАКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ развалили...Если даже сейчас некоторые разработки советских времён НЕДОСЯГАЕМЫ для наших геополитических конкурентов - то ЧТО БЫ БЫЛО,если бы СССР не развалился?! Были,конечно и у нас недостатки - тут надо отдать должное нашим "заклятым друзьям": видя,что "в лоб" Союз атаковать БЕСПОЛЕЗНО - они,ОСОЗНАВАЯ ЧТО В ГОНКЕ ПРОИГРЫВАЮТ,нашли выход: подкупили (чувствуется - что иногда и ВПРЯМУЮ - за деньги) наше руководство,которое РАЗДУЛО ЭТИ НЕДОСТАТКИ,отчего под его "чутким руководством" МЫ САМИ ИЗНУТРИ СССР И РАЗВАЛИЛИ !!!