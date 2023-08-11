Неподалеку от пригорода Дербента, на песчаном пляже туристы нашли знаменитого Каспийского монстра — экраноплан Лунь, который по многим параметрам опережал свое время.
Осмотр "Каспийского монстра": советский экраноплан опережал время и мог левитировать над водой
Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Мы ещё далеко не всё знаем!!! Всё вылезет со временем! Уникальные ракетные комплексы на ж.д. ходу..., например! Как же их много ещё! ПОЗОР СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКИ ... Мишка-плешивый, Борька спохмелья, Кого выбрали, то и пожинаем! О наших детях пора подумать!!! Им жить надо!!!!!!!!!
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7 час.
АА
Алекс Архипов
Враги одолели.
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4 час.
Алексей Горшков
И страну с ТАКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ развалили...Если даже сейчас некоторые разработки советских времён НЕДОСЯГАЕМЫ для наших геополитических конкурентов - то ЧТО БЫ БЫЛО,если бы СССР не развалился?! Были,конечно и у нас недостатки - тут надо отдать должное нашим "заклятым друзьям": видя,что "в лоб" Союз атаковать БЕСПОЛЕЗНО - они,ОСОЗНАВАЯ ЧТО В ГОНКЕ ПРОИГРЫВАЮТ,нашли выход: подкупили (чувствуется - что иногда и ВПРЯМУЮ - за деньги) наше руководство,которое РАЗДУЛО ЭТИ НЕДОСТАТКИ,отчего под его "чутким руководством" МЫ САМИ ИЗНУТРИ СССР И РАЗВАЛИЛИ !!!
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3 час.
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