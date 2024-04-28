Что означают цветные полоски на шинах

На протекторе и боковинах новых шин присутствуют некие цветные полоски и отметки в виде точек. Читатели спрашивают, для чего нужны подобные метки, и могут ли они представлять важную потребительскую информацию для рядовых автомобилистов.
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