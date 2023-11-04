Сотрудники крымской полиции совместно с Общественным советом при Министерстве приняли участие в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек»

«Артек» против мошенничества! Соблюдаем цифровую гигиену!» – под таким девизом 2 ноября в Международном детском центре для финалистов Всероссийского конкурса «Большой перемены» прошло интерактивное занятие, которое организовали начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Наталья Кашкарова и представители Общественного совета при Министерстве Игорь Казаков и Вадим Первых.