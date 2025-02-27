Россиянам помогут сдавать на права с первого раза

Власти повысят шансы россиян сдать на права с первого раза. Правительство предлагает составить рейтинг автошкол, который будет отражать успехи выпускников на экзаменах и количество ДТП с их участием, сообщил на заседании кабмина 27 февраля премьер-министр Михаил Мишустин.