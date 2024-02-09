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На пожаре в Калужской области пострадал человек

На пожаре в Калужской области пострадал человек

В ночь на пятницу в Жуковском районе Калужской области сгорел дом. 9 февраля в 00 часов 29 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частного дома в деревне Ореховке в СНТ "Лесная дача".

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