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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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МОК о перевернутом олимпийском флаге: «Сожалеем об этом происшествии. Надо двигаться дальше, это не конец света»

Олимпийский флаг повесили в перевернутом виде во время открытия Олимпиады в Париже. Знамя неправильно зафиксировали на флагштоке, в результате чего оно поднялось двумя кольцами вверх, а не как в классическом варианте – тремя.

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