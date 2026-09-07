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80 лет назад в СССР создали супертанк ИС-7. Почему его не приняли на вооружение?

80 лет назад в СССР создали супертанк ИС-7. Почему его не приняли на вооружение?

80 лет назад, 8 сентября 1946 года, в Советском Союзе собрали первый опытный образец тяжелого танка ИС-7.

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