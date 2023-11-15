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В Самаре задержаны Виктор Кудряшов и врио министра строительства Асеев

В Самаре после обыска здания правительства региона во вторник, 14 ноября, задержаны бывший первый вице-губернатор—председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и врио министра строительства региона Михаил Асеев.

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