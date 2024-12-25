Ближний Восток отобрал долю нефтяного рынка Индии у России

В ноябре Индия импортировала меньше российской сырой нефти, одновременно увеличив закупки ближневосточных сортов, поскольку Россия в целом экспортировала меньше сырья, а некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы находились на техническом обслуживании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии