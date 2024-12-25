НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Александров
    Всю банду, желающих "посетить" Приднестровье , познакомить с Орешником !Приднестровью гро...
  • Елена Котенева
    ПридурокЭкс-глава МИД Лит...
  • Misha Glusch
    кода мы снесем к примеру днпропетровск? для остратски...В Подмосковье пре...

Ближний Восток отобрал долю нефтяного рынка Индии у России

Ближний Восток отобрал долю нефтяного рынка Индии у России

В ноябре Индия импортировала меньше российской сырой нефти, одновременно увеличив закупки ближневосточных сортов, поскольку Россия в целом экспортировала меньше сырья, а некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы находились на техническом обслуживании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх