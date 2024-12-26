Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    Первое лицо у вас, хозлы, давно протухло.Зеленский истерич...
  • Сергей Николаевич
    Вот уж действительно , если Бог хочет наказать кого то, то он отнимает разум" это в полной мере показано на примере х...Украинская нацист...
  • Леонид Попивняк
    Недогосударство окраина не должно существовать на карте мира....Украинская нацист...

США едва распечатали запасы бронетехники и могут поставлять ее в ВСУ еще долго – прогноз

США едва распечатали запасы бронетехники и могут поставлять ее в ВСУ еще долго – прогноз

У США гигантский запас бронетехники, который в конфликте на Украине практически не был израсходован. Поэтому говорить о том, что вскоре ВСУ будет не на чем ездить не приходится – это вопрос длительного времени в случае продолжения поставок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
&quot;...могут поставлять ее в ВСУ еще долго...&quot;. А почему бы не поставлять, если мы холим и лелеем вражескую логистику? Для того, чтобы понять важность ее уничтожения, не надо заканчивать военного училища, достаточно вспомнить школу и рельсовую войну товарища Сталина. Тот, кто не хочет ее вспоминать, вольно или невольно работает на Запад, для которого одна из задач в этом конфликте - уничтожить как можно больше славян, осточертевших им за тысячу лет. И Запад ее успешно выполняет. Ну а мы со Штатами наконец-то реализуем план Даллеса. Полвека у них не получалось, а сейчас удалось. Поблагодарим же наш МИД, который увлекся боданием со Штатами, и обеспечил нам окружение недружественных (в лучшем случае) постсоветских государств.
Ответить
13 час.
EV
Evgeni Velesik
Британцы наш транспорт топят, а мы чë рыжие или у нас диверсанты кончились?
Ответить
8 час.
Sergiy Che
Диванный &quot;стратег&quot; Павлов с какого перепуга высосал из своего немытого пальцу, что ВС РФ &quot;лелеет вражескую логистику&quot;- дурак просто не в курсе, что фигачат ту логистику и на самом западе Украины ишшо с 2022г. Другое дело, что её ВОССТАНАВЛИВАЮТ! Вот ведь какая вещь! А головной мозг Павлова о таком и подумать не мог! Но с указивками профи лезет! 😉
Ответить
35 мин.

Картина дня

наверх