У США гигантский запас бронетехники, который в конфликте на Украине практически не был израсходован. Поэтому говорить о том, что вскоре ВСУ будет не на чем ездить не приходится – это вопрос длительного времени в случае продолжения поставок.
США едва распечатали запасы бронетехники и могут поставлять ее в ВСУ еще долго – прогноз
Комментарии
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Андрей Павлов
"...могут поставлять ее в ВСУ еще долго...". А почему бы не поставлять, если мы холим и лелеем вражескую логистику? Для того, чтобы понять важность ее уничтожения, не надо заканчивать военного училища, достаточно вспомнить школу и рельсовую войну товарища Сталина. Тот, кто не хочет ее вспоминать, вольно или невольно работает на Запад, для которого одна из задач в этом конфликте - уничтожить как можно больше славян, осточертевших им за тысячу лет. И Запад ее успешно выполняет. Ну а мы со Штатами наконец-то реализуем план Даллеса. Полвека у них не получалось, а сейчас удалось. Поблагодарим же наш МИД, который увлекся боданием со Штатами, и обеспечил нам окружение недружественных (в лучшем случае) постсоветских государств.
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13 час.
EV
Evgeni Velesik
Британцы наш транспорт топят, а мы чë рыжие или у нас диверсанты кончились?
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8 час.
Sergiy Che
Диванный "стратег" Павлов с какого перепуга высосал из своего немытого пальцу, что ВС РФ "лелеет вражескую логистику"- дурак просто не в курсе, что фигачат ту логистику и на самом западе Украины ишшо с 2022г. Другое дело, что её ВОССТАНАВЛИВАЮТ! Вот ведь какая вещь! А головной мозг Павлова о таком и подумать не мог! Но с указивками профи лезет! 😉
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35 мин.
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