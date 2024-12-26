США едва распечатали запасы бронетехники и могут поставлять ее в ВСУ еще долго – прогноз

Андрей Павлов

"...могут поставлять ее в ВСУ еще долго...". А почему бы не поставлять, если мы холим и лелеем вражескую логистику? Для того, чтобы понять важность ее уничтожения, не надо заканчивать военного училища, достаточно вспомнить школу и рельсовую войну товарища Сталина. Тот, кто не хочет ее вспоминать, вольно или невольно работает на Запад, для которого одна из задач в этом конфликте - уничтожить как можно больше славян, осточертевших им за тысячу лет. И Запад ее успешно выполняет. Ну а мы со Штатами наконец-то реализуем план Даллеса. Полвека у них не получалось, а сейчас удалось. Поблагодарим же наш МИД, который увлекся боданием со Штатами, и обеспечил нам окружение недружественных (в лучшем случае) постсоветских государств.