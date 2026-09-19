МО: ВС РФ продолжают зачистку жилых кварталов Красного Лимана и Святогорска

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают зачистку жилых кварталов двух городов в Донецкой народной республике (ДНР) от одиночных украинских боевиков.
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