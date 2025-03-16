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Царьград

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Появились фото Трампа с сыном Маска Lil X перед посадкой в вертолет

Появились фото Трампа с сыном Маска Lil X перед посадкой в вертолет

Фотографы засняли Дональда Трампа с 4-леним сыном Илона Маска, известным как Lil X.Серию милых фотографий, снятых на Южной лужайке Белого дома, опубликовала администрация Трампа в Х.

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