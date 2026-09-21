Западный берег и сектор Газа: въезды и выезды в Дейр-Баллут, Рафат, Марду и Сальфит в провинции Сальфит были закрыты для движения транспорта с позднего вечера 20 сентября из-за операций ЦАХАЛа.
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