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«Левски» не продал «Ростову» Майкона за 1 млн евро. Россияне могут сделать новое предложение по трансферу латераля

По информации Sport24, желто-синие предлагали 1 миллион евро за трансфер игрока «Левски» Майкона. Болгарский клуб ответил отказом.

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